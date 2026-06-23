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Силовые структуры
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13:28, 23 июня 2026Силовые структуры

Бывшего губернатора допросили по заявлению российского бизнесмена

МВД возбудило дело против экс-губернатора Омской области Буркова за сделку с землей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков стал фигурантом уголовного дела из-за сделки с землей. Об этом сообщает 66.ru.

Екатеринбургские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по заявлению московского бизнесмена Константина Комиссовского. Буркова уже допросили в качестве подозреваемого.

В списке участников сделок, законность которых правоохранители ставят под сомнение, артист «Уральских пельменей» Андрей Рожков и директор компании «МАН» Николай Савин.

Пострадавший бизнесмен утверждает, что ему нанесли ущерб на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Он продал земельный участок площадью 639 тысяч квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга Буркову за 120 миллионов рублей, но получил от него лишь четыре миллиона рублей. Позже землю переоформили на тещу экс-губернатора, а затем продали компании «МАН». Сейчас на ней возводят коттеджный поселок.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заподозренного в коррупции.

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