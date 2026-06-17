Бывшего губернатора российского региона заподозрили в покровительстве

Дело о взятках на ₽34 млн возбуждено против экс-главы Челябинской области Дубровского

Следователь возбудил уголовное дело против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заподозренного в коррупции. Об этом сообщил источник «Известий».

По данным правоохранительных органов, экс-чиновник получил взятки на сумму 34 миллиона рублей через посредников от владельца компании «Южуралмост» Геннадия Вильшенко за покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог в регионе.

В 2019 году Дубровский стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом порядка 20 миллиардов рублей. Следователи полагают, что он был частью картельного сговора в дорожном строительстве в Челябинской области. Позже появилась информация, что он сбежал из России, однако сам он опроверг эмиграцию в Швейцарию. «Во-первых, я — гражданин России. (...) Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России», — сказал он.

Комментируя обвинения ФАС в том, что он способствовал компании «Южуралмост» в получении госконтрактов на дорожное строительство, экс-губернатор отметил, что компания доминировала на рынке ремонта дорог в регионе еще до его губернаторства. По его словам, компания была технически оснащенная, с большим штатом сотрудников, что и позволяло ей побеждать в тендерах.