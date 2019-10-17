Разыскиваемый за хищение 20 миллиардов экс-губернатор назвал обвинения фейком

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал уголовное дело против него с ущербом порядка 20 миллиардов рублей, а также свою эмиграцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.

Дубровский заявил, что ни его, ни его адвокатов никто и никогда не приглашал для дачи каких-либо пояснений.

Комментируя обвинения ФАС в том, что он способствовал компании «Южуралмост» в получении госконтрактов на дорожное строительство, экс-губернатор отметил, что компания доминировала на рынке ремонта дорог в регионе еще до его губернаторства. По его словам, компания была технически оснащенная, с большим штатом сотрудников, что и позволяло ей побеждать в тендерах.

Дубровский также опроверг информацию СМИ о его эмиграции в Швейцарию. «Во-первых, я — гражданин России. (...) Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России», — сказал он.

15 октября стало известно, что бывший челябинский губернатор стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. Следователи полагают, что он был частью картельного сговора в дорожном строительстве в Челябинской области. Ранее появилась информация, что он сбежал из РФ.

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