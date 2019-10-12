Появились детали дела о хищении 20 миллиардов рублей российским экс-губернатором

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, которого подозревают в хищении 20 миллиардов рублей, злоупотребил должностными полномочиями при заключении контрактов на строительство дорог в регионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Дубровский включил в конкурсную документацию специальные требования, благодаря чему в тендерах на реконструкцию и строительство дорог в регионе побеждало акционерное общество «Южуралмост». С этой организацией было заключено 15 контрактов.

Как сообщает ТАСС, дивиденды за выигранные конкурсы приходили на счета компании «Виста», контрольным пакетом которой владеет Дубровский.

По данным «Коммерсанта», экс-губернатора скоро объявят в федеральный розыск, Тверской районный суд намерен заочно его арестовать. После этого поиском чиновника должен будет заняться Интерпол.

Ранее адвокат экс-губернатора Игорь Трунов сообщил, что против Дубровского возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 миллиардов рублей. Также стало известно, что чиновник скрывается от следствия в Швейцарии.

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