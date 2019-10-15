В отношении похитившего 20 миллиардов рублей экс-губернатора возбудили дело

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом дела о злоупотреблениями полномочиями. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, возбуждение уголовного дела по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердил глава ведомства Игорь Артемьев. Он добавил, что расследование идет активно, а представители ФАС могут в будущем принять в нем участие как эксперты.

Следствие предполагает, что в результате картельного сговора в дорожном строительстве в Челябинской области, частью которого был Дубровский, было похищено более 20 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Дубровский покинул Россию, скрываясь от следствия. Предположительно, он находится в Швейцарии. По данным следствия, преступления он совершал занимая пост губернатора Челябинской области с 2016 по 2018 год.

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