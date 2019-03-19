Путин уволил первого в новом году губернатора

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину заявление об отставке, сообщается на сайте руководителя региона.

По словам Дубровского, это его личное решение.

Это первая в 2019 году губернаторская отставка, президент принял ее, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. И.о. губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер, ранее занимавший должность первого заместителя министра энергетики.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на собственные источники, к решению об отставке Дубровского, возглавлявшего областную администрацию с сентября 2014 года, привели низкие рейтинги политика и высокая вероятность проведения второго тура на грядущих сентябрьских выборах.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» 18 марта со ссылкой на источники написала, что в России ожидается серия отставок глав регионов. В ее список, помимо уже ушедшего с поста Дубровского, вошли губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников и губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Также сообщалось, что под вопросом будущее главы Калмыкии Алексея Орлова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные отставки губернаторов нормальным плановым процессом, который, по ее оценке, может завершиться к середине апреля.

Алексею Текслеру 46 лет, он родился в Челябинске. Окончил первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Возглавлял администрацию Норильска, в Минэнерго работал с 2013 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!