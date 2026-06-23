80-летний мужчина рассказал о лишившей его ног болезни

Metro: Британец Ник Олсен лишился ног из-за закупорки артерий

80-летний британец Ник Олсен рассказал о болезни, из-за которой лишился конечностей. Своей историей мужчина поделился в беседе с изданием Metro.

Олсен рассказал, что еще в 2020 году начал волочить ногу при ходьбе. Затем британец столкнулся с другими симптомами: у него мерзли ступни, ныли икры, а в пальцах возникала колющая боль. Спустя год симптомы усилились, а боль стала такой сильной, что мужчина не мог заниматься на тренажере. Олсен списывал проблему на последствия травмы спины, которую получил еще в 1976 году. Врачи были с ним согласны и назначали инъекции в позвоночник и обследования, которые не помогали найти источник проблемы.

Со временем боль становилась все сильнее, ступни распухли и вывернулись внутрь, ногти на ногах деформировались, а кожа на ногах начала трескаться. В ноябре 2024 года Олсен упал на улице, с тех пор мужчина больше не мог ходить.

Только после этого врачи смогли поставить британцу диагноз — периферическая артериальная болезнь. В материале объяснили, что при этом заболевании происходит сужение или полная закупорка артерий конечностей из-за образования атеросклеротических бляшек, что нарушает нормальный приток крови к тканям.

Врачи попытались разблокировать артерии, но не смогли сделать этого. В 2025 году Олсену ампутировали обе ноги. Сейчас мужчина уверен, что если бы врачи вовремя обратили внимание на его ноги, а не на спину, ампутации можно было бы избежать.

Ранее британка Бекка Херитадж заразилась тяжелой болезнью после поступления в университет в 2018 году и лишилась конечностей. По словам Херитадж, спустя месяц после начала учебы в университете ее внезапно начало тошнить.