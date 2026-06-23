Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 23 июня 2026Забота о себе

80-летний мужчина рассказал о лишившей его ног болезни

Metro: Британец Ник Олсен лишился ног из-за закупорки артерий
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

80-летний британец Ник Олсен рассказал о болезни, из-за которой лишился конечностей. Своей историей мужчина поделился в беседе с изданием Metro.

Олсен рассказал, что еще в 2020 году начал волочить ногу при ходьбе. Затем британец столкнулся с другими симптомами: у него мерзли ступни, ныли икры, а в пальцах возникала колющая боль. Спустя год симптомы усилились, а боль стала такой сильной, что мужчина не мог заниматься на тренажере. Олсен списывал проблему на последствия травмы спины, которую получил еще в 1976 году. Врачи были с ним согласны и назначали инъекции в позвоночник и обследования, которые не помогали найти источник проблемы.

Со временем боль становилась все сильнее, ступни распухли и вывернулись внутрь, ногти на ногах деформировались, а кожа на ногах начала трескаться. В ноябре 2024 года Олсен упал на улице, с тех пор мужчина больше не мог ходить.

Материалы по теме:
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021

Только после этого врачи смогли поставить британцу диагноз — периферическая артериальная болезнь. В материале объяснили, что при этом заболевании происходит сужение или полная закупорка артерий конечностей из-за образования атеросклеротических бляшек, что нарушает нормальный приток крови к тканям.

Врачи попытались разблокировать артерии, но не смогли сделать этого. В 2025 году Олсену ампутировали обе ноги. Сейчас мужчина уверен, что если бы врачи вовремя обратили внимание на его ноги, а не на спину, ампутации можно было бы избежать.

Ранее британка Бекка Херитадж заразилась тяжелой болезнью после поступления в университет в 2018 году и лишилась конечностей. По словам Херитадж, спустя месяц после начала учебы в университете ее внезапно начало тошнить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Стало известно о планах народного артиста Ножкина посетить Курск незадолго до смерти

    В МИД России сделали заявление о переговорах с ЕС

    Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

    Путин напомнил о миссии участников СВО

    Зеленский отказался ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой

    Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

    Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

    Путин назвал главную составляющую успеха СВО

    В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok