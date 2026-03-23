Студентка заразилась тяжелой болезнью в университете и лишилась ног

Metro: Британка лишилась ног и руки из-за менингококковой инфекции

Британка Бекка Херитадж заразилась тяжелой болезнью после поступления в университет в 2018 году и лишилась конечностей. Свою историю она рассказала изданию Metro.

По словам Херитадж, спустя месяц после начала учебы в университете ее внезапно начало тошнить. В тот день у нее гостила подруга, которая спустя пару часов вызвала скорую помощь. Девушку госпитализировали с подозрением на сепсис. В больнице состояние студентки быстро ухудшилось: у нее поднялась высокая температура, начался озноб и сильное потоотделение. После того как у Херитадж появилась характерная сыпь, врачи диагностировали у нее менингококковую инфекцию.

Девушка пробыла в коме две недели. За это время ее органы начали отказывать, и семье порекомендовали готовиться к худшему. Однако она очнулась и первое, что увидела, — почерневшие и холодные руки и ноги. «Я не могла оторвать взгляда от рук — пальцы были совершенно черными и не гнулись. Врачи сказали мне, что я их потеряю, и выбора не было», — рассказала о последних часах перед ампутацией она.

Врачи объяснили, что инфекция привела к заражению крови, из-за которого и омертвели конечности. Девушка провела почти четыре месяца в больнице, а затем семь недель на реабилитации, во время которой училась ходить на протезах. Также Херитадж перенесла трансплантацию руки. В 2020 году она вернулась в университет и сейчас, в возрасте 26 лет, продолжает учебу по специальности «лечебное дело».

