В российском городе получившего ранения на СВО бойца высадили из троллейбуса

В Волгограде бойца СВО с тяжелыми ранениями высадили из троллейбуса за неоплату проезда

В Волгограде бойца, получившего тяжелые ранения на специальной военной операции (СВО) на Украине, высадили из троллейбуса в Тракторозаводском районе города за неоплату проезда. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россиянину пришлось преодолеть несколько километров пешком. В городской мэрии отметили, что мужчина не предъявил контролерам никаких льготных документов.

Мужчина же уверяет, что показал удостоверения ветерана боевых действий и инвалида второй группы. Тем не менее, как утверждает военный, контролеры потребовали от него освободить салон и отказались брать плату от других пассажиров.

До этого сообщалось, что в Башкирии водитель автобуса отказался везти сына участника спецоперации. 17-летний юноша хотел добраться до Уфы из села Охлебинино. Сотрудники республиканской прокуратуры организовали проверку.