В России водитель автобуса отказался везти сына участника СВО

В Башкирии водитель автобуса отказался везти сына участника СВО

В Башкирии водитель автобуса отказался везти сына участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре по региону России.

17-летний подросток хотел добраться до Уфы из села Охлебинино. Как уточнили в ведомстве, проезд для него как сына участника СВО должен быть бесплатным. Однако водитель отказал молодому человеку.

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что водитель не только нарушил права участника СВО. Его транспортное средство также не было оборудовано специализированной контрольно-кассовой техникой.

«Прокуратура внесла директору компании-перевозчика представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье таксист отказался везти ветерана СВО с инвалидностью. После этого пассажиру выдали промокод на 100 рублей.