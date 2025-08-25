Россия
Под Москвой таксист отказался везти лишившегося руки и ноги ветерана СВО

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Подмосковье таксист отказался везти ветерана СВО с инвалидностью. Об этом сообщает «Регнум».

Мужчина лишился руки и ноги. Это произошло при выполнении задач в зоне спецоперации. Мужчина передвигается на инвалидной коляске, которая, по словам его жены, помещается в багажник легкового автомобиля.

Я всегда указываю, что у нас инвалидная коляска. Водитель взял заказ и приехал на адрес, но увидел, что Кирилл на инвалидном кресле — отказался от поездки

АнастасияЖена бойца СВО с инвалидностью

В службе такси жене солдата сообщили, что водитель — некий Магомедрасул — нарушил установленные правила, отказавшись принять заказ. Ей выдали промокод на 100 рублей. Россиянка надеется, что после случившегося водителя отстранят от работы.

Ранее в Москве таксист выставил счет на 19 тысяч рублей матери бойца СВО. Такую сумму водитель потребовал за маршрут протяженностью 50 километров. После звонка в полицию он снизил стоимость своих услуг до пяти тысяч рублей.

