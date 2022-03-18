Раскрыта судьба индустрии красоты в России после исчезновения ботокса

Аналитик Елена Москвичева заявила, что на смену ботоксу придут российские аналоги

Аналитик индустрии красоты Елена Москвичева раскрыла в интервью для «Вечерней Москвы» судьбу индустрии красоты в России после исчезновения ботокса с рынка. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистки, в связи с приостановкой поставок ботокса и филлеров американской фармацевтической компанией AbbVie будет наблюдаться исчезновение данных косметологических средств из российских клиник. При этом Москвичева отметила, что на смену им придут отечественные аналоги и препараты местного производства.

«Мы останемся без ботокса, но у нас будет релатокс и миатокс. Это два хороших российских ботулотоксина, которые работают не хуже и оценены врачами достаточно высоко. Но сейчас ботулотоксинов в целом будет поменьше, потому что российские компании не рассчитывали на то, что рынок так быстро и так хорошо для них расчистится», — заявила эксперт.

При этом на рынке на короткий срок ожидается повышение конкуренции, а цены на бьюти-услуги, связанные с ботулотоксинами, возрастут в соответствии с курсом валюты, предупредила Москвичева. Вследствие этого ожидается либо наращивание объемов продукции со стороны российских производителей, либо сокращение числа потребителей.

Что касается филлеров, по мнению аналитика, другие американские и европейские поставщики также уйдут с российского рынка. Кроме того, к ним добавятся фармакологические компании из Южной Кореи. «Уйдут, скорее всего, и южнокорейские, потому что Южная Корея попала в список недружественных стран, в связи с этим возникнут проблемы с логистикой и оплатой», — уточнила эксперт, отметив, что филлеры отечественного производства останутся, и она смотрит на ситуацию оптимистично.

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