Россияне предложили заменить иностранный шампунь хозяйственным мылом

Россияне вспомнили об универсальности хозяйственного мыла из-за ухода компаний с рынка

Россияне предложили замену стиральному порошку и шампуню после новостей об уходе с рынка иностранных компаний, продающих товары для базовой гигиены. На публикации, появившиеся в Twitter, обратили внимание в Medialeaks.

Известно, что крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble, выпускающий продукцию под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и другими, сообщил о прекращении инвестиций в Россию на фоне санкций. По этой причине дистрибьюторы заявили, что повысят цены на товары в среднем на 43 процента.

После этого заявления пользователи сети начали массово размещать посты, в которых они шутят на тему приостановки деятельности марок в России. В частности, юзеры вспомнили об универсальности хозяйственного мыла, о чем принялись писать в своих публикациях.

Например, блогер с никнеймом @KuzbaSStop опубликовал снимок мыла со следующими словами: «Шампунь, гель для душа, бальзам для волос, пена для бритья, стиральный порошок». «Сейчас должны вылезти "эксперты" и начать говорить о том, что зарубежные мыла и порошки нам не нужны, поскольку нет ничего лучше нашего хозяйственного мыла», — высказался @R1ght_Now.

В то же время пользователь сети @Kdata16 пошутил о том, что из хозяйственного мыла можно сделать мыльные пузыри для детей, а @Imprinterious обратил внимание на то, что дешевым средство возможно не только помыть волосы и тело, но и постирать одежду, а также помыть машину или полы в доме.

8 марта Procter & Gamble частично приостановила деятельность в России. Компания, являющаяся одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров, отметила, что оставит на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.