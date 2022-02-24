ЛНР заявила о переходе через реку Донец

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ее силы перешли реку Донец, по которой проходит часть линии соприкосновения между Украиной и республикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что задача минимум для Народной милиции — взять под контроль всю территорию республики, которая, согласно ее Конституции, совпадает с границами Луганской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Министерство обороны РФ сообщило, что подавлены средства ПВО вооруженных сил Украины.