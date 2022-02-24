ЛНР заявила о переходе через реку Донец
Народная милиция ЛНР заявила, что перешла через линию соприкосновения по реке Донец
Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ее силы перешли реку Донец, по которой проходит часть линии соприкосновения между Украиной и республикой. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши силы уже на противоположном берегу Донца, что уже о многом говорит», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что задача минимум для Народной милиции — взять под контроль всю территорию республики, которая, согласно ее Конституции, совпадает с границами Луганской области.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Министерство обороны РФ сообщило, что подавлены средства ПВО вооруженных сил Украины.