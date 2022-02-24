Глава ЛНР обозначил задачу минимум для войск республики

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) считает задачей минимум освобождение всей территории республики. По Конституции ЛНР, территория республики совпадает с границами Луганской области. Цели НМ ЛНР обозначил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале ведомства.

«Я не посвящен в планы высшего руководства Российской Федерации. Для нас задача минимум — это наша территория», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР высказал предположение, что судьбы других регионов Украины будут решать их жители. «Харьков, Одесса, Киев... Я не знаю, если их устраивает такая жизнь (вероятно, Пасечник говорит о жизни под юрисдикцией Украины — прим. "Ленты.ру"), — наверное, они будут молчать. Если они готовы освободиться от этой чудовищной лжи — они примут свое решение», — прокомментировал политик. Пасечник добавил, что в случае необходимости ЛНР готова помочь населению этих регионов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале российской военной операции по защите населения Донбасса. Вскоре Минобороны России сообщило, что армия ликвидировала военную инфраструктуру авиационных баз Украины. При этом с линии соприкосновения в Донбассе приходят сообщения о бегстве украинской армии.

Ранее сообщалось, что войска ЛНР заняли село Лопаскино, расположенный между Луганском и Лисичанском. В Лопаскино были расквартированы силы украинцев.