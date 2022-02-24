Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ЛНР обозначил задачу минимум для войск республики

Глава ЛНР Пасечник заявил, что освобождение всей территории республики это задача минимум

Фото: Александр Рекун / Globallookpress.com

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) считает задачей минимум освобождение всей территории республики. По Конституции ЛНР, территория республики совпадает с границами Луганской области. Цели НМ ЛНР обозначил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале ведомства.

«Я не посвящен в планы высшего руководства Российской Федерации. Для нас задача минимум — это наша территория», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР высказал предположение, что судьбы других регионов Украины будут решать их жители. «Харьков, Одесса, Киев... Я не знаю, если их устраивает такая жизнь (вероятно, Пасечник говорит о жизни под юрисдикцией Украины — прим. "Ленты.ру"), — наверное, они будут молчать. Если они готовы освободиться от этой чудовищной лжи — они примут свое решение», — прокомментировал политик. Пасечник добавил, что в случае необходимости ЛНР готова помочь населению этих регионов.

Материалы по теме:
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
22 февраля
«Это начало чего-то нового» Как ДНР встретила признание своей независимости Россией
«Это начало чего-то нового»Как ДНР встретила признание своей независимости Россией
22 февраля

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале российской военной операции по защите населения Донбасса. Вскоре Минобороны России сообщило, что армия ликвидировала военную инфраструктуру авиационных баз Украины. При этом с линии соприкосновения в Донбассе приходят сообщения о бегстве украинской армии.

Ранее сообщалось, что войска ЛНР заняли село Лопаскино, расположенный между Луганском и Лисичанском. В Лопаскино были расквартированы силы украинцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины
В ЕС назвали ситуацию на Украине самым мрачным часом со времен Второй мировой
В Совфеде заявили о неизбежности переговоров между Россией и Украиной
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными «однушками»
России пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции на Украине
МИД Китая отказался считать операцию России на Украине «вторжением»
Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных
Политолог назвал поражение ВСУ в Донбассе решенным вопросом
Лукашенко заявил о предупреждении Украины о возможной спецоперации России
Глава Крыма дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.