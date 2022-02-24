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Народная милиция ЛНР заявила об освобождении еще одного населенного пункта

НМ ЛНР заявила об освобождении села Лопаскино от украинских военных

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила об освобождении села Лопаскино. Населенный пункт находится между Луганском и Северодонецком. Об этом НМ ЛНР сообщила в Telegram-канале.

В Лопаскино были расквартированы украинские военные из 79-й бригады Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что ВСУ реквизировали жилье у местных жителей. «На улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона», — рассказывал представитель Народной милиции ЛНР Ян Лещенко в конце января.

Село многократно упоминалось в сводках представительства Совместного центра по контролю и координации в ЛНР как место, откуда ВСУ вели обстрел позиций Народной милиции.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Заявленная цель армии России — обеспечить защиту жителей Донбасса. На линии соприкосновения в регионе начались активные действия, Минобороны сообщает о массовом бегстве ВСУ с занятых позиций.

Дмитрий Настасьев
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