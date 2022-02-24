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Украина сохранит консульские отношения с Россией

В МИД Украины сообщили, что консульские учреждения в России продолжат работу
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве

Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Фото: РИА Новости

Украина сохранит консульские отношения с Россией несмотря на разрыв дипломатических. Об этом сообщается в заявлении украинского МИД на сайте ведомства.

Там отметили, что консульские отношения не будут разорваны согласно статье 2 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года. МИД подчеркивает, что это делается с целью продолжения защиты прав и интересов украинцев в России, «включая украинских политических заключенных».

Консульские учреждения Украины в России продолжат работу в штатном режиме, добавили в МИД. При этом ведомство отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотила и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

23 февраля сообщалось, что во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

Украина приступила к разрыву дипотношений с Россией 24 февраля по решению президента страны Владимира Зеленского из-за начала военной спецоперации РФ в Донбассе.

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Антон Похиляк
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