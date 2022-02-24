Зеленский ответил на российскую военную операцию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению страны, в котором объявил ответ Киева на начавшуюся российскую операцию по защите Донбасса. В ходе брифинга Зеленский назвал события агрессией со стороны России, разорвал дипломатические отношения и призвал украинцев вооружаться. Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

24 февраля российский президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Вскоре Минобороны России заявило о подавлении противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бегстве украинских подразделений. На линии соприкосновения, по сообщениям сил Донецкой и Луганской народных республик, началось освобождение населенных пунктов Донбасса от ВСУ.

Отношений больше нет

Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Решение действующих украинских властей озвучил сам Зеленский. Впервые эту меру президент допустил после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Мы разорвали дипломатические отношения с Россией Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем МИД России еще 22 февраля заявил, что ведомство начало эвакуацию дипломатов и сотрудников миссии с территории Украины. Днем 23 февраля стало известно, что со здания посольства в Киеве спустили российские флаги.

МИД назвал заявление Зеленского «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года». Также на слова Зеленского отреагировали в Государственной Думе. «С Зеленским диалог никакой невозможный, и он ненужный, он бесполезный. Зеленский вообще не управляет ни ситуацией, ни националистическими структурами», — прокомментировал решение представитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Всеобщая мобилизация и оружие всем желающим

Зеленский разрешил выдать оружие всем украинцам, желающим защитить свою страну. Он добавил, что готов снять санкции со всех украинцев, кто ранее попал под преследование со стороны киевских властей, если те встанут на защиту Украины. Под ограничениями в стране находятся ряд СМИ и политиков, в том числе лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Политика держат под домашним арестом.

Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для зашиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, украинский президент внес в Верховную Раду закон о всеобщей мобилизации граждан. Текст законопроекта еще не появился в сети. Это не первая попытка Киева призвать в армию больше солдат — ранее на военный учет в стране поставили женщин, и Зеленскому пришлось отвечать на петицию против такого решения.

На данный момент в каждом регионе Украины действуют подразделения территориальной обороны, куда может вступить каждый желающий. В Киеве активное участие в их создании принимал мэр города Виталий Кличко, а его брат, боксер Владимир Кличко даже вступил в отряд. Бойцам территориальной обороны разрешено применять собственное гражданское оружие.

Зеленский перешел на русский язык

Зеленский также заявил, что о его обращении и событиях на Украине не знают граждане России, потому что сообщения о происходящем якобы блокируются в российских СМИ и социальных сетях. Он призвал всех украинских журналистов, а также рядовых граждан активно освещать ситуацию в стране. «Заблокировать историю невозможно», — подчеркнул Зеленский. В обращении к россиянам и «всем русским людям» президент перешел на русский язык.

Включил панику

Политолог Сергей Марков оценил выступление Зеленского как паническое и пропагандистское. Марков убежден, что заявления Зеленского оторваны от реальности — в частности, непонятно, о каких дипломатических отношениях говорит президент, если дипломаты вывезены с обеих сторон. Политолог уверен, что действующий украинский лидер является марионеткой Вашингтона, а сама Украина фактически находится под оккупацией Соединенных Штатов Америки.

«Зеленский не имеет права говорить от имени украинского народа» Сергей Марков российский политолог

Марков ранее высказал уверенность, что большая часть ВСУ перейдет на сторону России при начале реальной военной операции. Аналогично поступит и населения Украины, уверен политолог. О случае перехода украинских солдат на сторону Народной милиции уже сообщили в ЛНР.

В экономике все спокойно

Тем временем в Офисе президента Украины рассказали, что экономическое положение в стране стабильное. Предприятия действуют в штатном режиме, банковская система функционирует, энергетические объекты — ТЭС, ГЭС, АЭС — продолжают работать. Дороги в стране открыты, в супермаркетах достаточно запасов на 15 дней без поставок.

Однако в банках ввели ограничение на снятие средств до 100 тысяч гривен, а энергетические станции взяли под усиленную охрану. Из украинских городов передают видео со стоящими в очередях людьми, а на заправках украинцы столкнулись со спекулятивным ростом цен и нехваткой бензина.

В украинской части Донбасса началась эвакуация. Выехать с территории региона вглубь страны успели 3100 человек, сообщили в украинском министерство инфраструктуры.