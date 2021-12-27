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Зеленского вынудили лично ответить на вопрос о военном учете для женщин

Петиция об отмене военного учета женщин на Украине набрала подписи для ответа Зеленского

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Граждане Украины вынудили украинского президента Владимира Зеленского ответить на просьбу об отмене обязательного военного учета для женщин страны. Соответствующая петиция к главе государства набрала 25 тысяч подписей украинцев, сообщает сайт для электронных обращений.

«Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными!!!» — гласит заголовок петиции. Автор текста Рашевченко Яна разместила петицию на сайте 23 декабря, но уже за четыре дня ее поддержали необходимое количество украинских граждан. Теперь на требования украинцев ответит лично президент Зеленский.

Рашевченко возмутилась подходом украинских властей к вопросу военной службы женщин. По ее мнению, Киев принял решение без общественных обсуждений, подготовительных мер и переходного периода. «Вроде бы изменился только Перечень, но, согласно ему, ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!!» — эмоционально выразила свое отношение автор.

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После выхода решения о постановке украинских женщин на военный учет серьезно изменился их порядок жизни. На Украине военнообязанные граждане обязаны раз в три года проходить военные сборы — теперь это относится и к представительницам женского пола. Приказ министерства обороны страны фактически направляет всех женщин в возрасте до 60 лет в запас Вооруженных сил Украины (ВСУ). В перечень попали, например, фотографы и массажисты, менеджеры и бухгалтеры, библиотекари и программисты.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива передал Зеленскому неприличный жест от одной из украинок, недовольной решением руководства страны. Примечательно, что сам украинский президент в армии не служил, проигнорировав четыре повестки о мобилизации в ВСУ.

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Дмитрий Настасьев
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