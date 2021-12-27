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Украинка адресовала неприличный жест Зеленскому

Депутат Рады Кива опубликовал видео с украинкой, адресовавшей средний палец Зеленскому
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором жительница Украины адресовала средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

Корреспондент издания «Страна.ua» спросил у женщины на улице об ее отношении к решению главы государства поставить украинок на воинский учет. Она ответила журналисту, что отрицательно. «Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отставать не собираюсь вообще», — заявила украинка, показав в конце нецензурный жест со словами: «Вот вам!».

Комментируя ролик, Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».

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Ранее сообщалось, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии.

Как заявили в Минобороны страны, женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время их смогут призвать на военную службу или же дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе. Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уточнил, что речи о призыве или обязательной мобилизации женщин на Украине в армию не идет — они будут уходить на сборы по желанию. Он добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.

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Марина Совина
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