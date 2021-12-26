Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине беременных поставят на воинский учет

На Украине беременных и женщин с несовершеннолетними детьми возьмут на воинский учет

Фото: Shutterstock

На Украине беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми будут ставить на воинский учет. Об этом сообщило Минобороны республики в Facebook.

Там уточнили, что женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время женщин смогут призвать на военную службу или же им дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе.

«Поступление в армию — это не призыв на службу. Эти законодательные изменения сейчас не повлияют на жизнь украинцев, и к концу 2022 года может потребоваться стать на учет в территориальном центре ЖКХ и социальной поддержки. Не стоит ожидать никаких проблем в течение 2022 года», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что на Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии.

По словам военных, начиная со следующего года алгоритм постановки на учет для мужчин и женщин в стране отличаться не будет. При этом далеко не все гражданки страны, как подчеркнули офицеры, будут признаны военнообязанными. Тем не менее за отказ явиться в военкомат их будет ждать денежный штраф.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков посчитал пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» убедительной нотой для Запада
Вылетевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку в Самаре
Путин рассказал о подарках внукам на Новый год
Джигурда объяснил желание участвовать в поединках в 60 лет
В доме пьяного немца нашли нацистский алтарь
Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому
Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь
Путин заявил о «накачивании оружием» соседа России
Россиянка побывала в Египте и пожаловалась на «никчемную заботу» местных жителей
На Украине беременных поставят на воинский учет
Помощницу замминистра образования Украины раскритиковали за откровенное платье
101-летняя любительница выпивки раскрыла секрет долголетия
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter