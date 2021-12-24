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На Украине обяжут всех женщин явиться в военкомат

ВСУ обязали всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкомат в 2022 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. Об этом заявили начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко, трансляция их выступления доступна в Facebook.

По словам военных, начиная со следующего года, алгоритм постановки на учет для мужчин и женщин в стране отличаться не будет. При этом далеко не все гражданки страны, как подчеркнули офицеры, будут признаны военнообязанными. Тем не менее за отказ явиться в военкомат их будет ждать денежный штраф.

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«Есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на военный учет по родственным военно-учетным специальностям. То есть, женщина-военнообязанная, подпадающая... Например, бухгалтер. Она должна (...) явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года–до конца 2022 года. И для себя выяснить, подлежит ли она военному учету», — сказал Куценко.

Он добавил, что окончательное решение о постановке на учет будет приниматься в зависимости от здоровья женщины, наличия у нее детей и обучения в образовательных заведениях. При этом комиссар подчеркнул, что новые требования не обязывают гражданок проходить службу в ВСУ, а военный учет и военная служба — совершенно разные вещи.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украина намерена отказаться от обязательного призыва в Вооруженные силы уже в 2023 году в соответствии со стандартами НАТО. Призывников заменят отряды добровольческих формирований местных общин, которые появились благодаря закону о национальном сопротивлении.

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Михаил Кириллов
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