В ВСУ прокомментировали приказ о постановке женщин на воинский учет

Речи о призыве или обязательной мобилизации женщин на Украине в армию не идет — они будут уходить на сборы по желанию. Об этом в своем Facebook написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, комментируя соответствующий приказ.

«Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства», — говорится в публикации. Залужный добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.

Главнокомандующий добавил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы пройти дистанционно и онлайн максимальное число процедур. Это будет касаться и мужчин, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Как заявили в Минобороны страны, женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время их смогут призвать на военную службу или же дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе.