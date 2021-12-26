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В ВСУ прокомментировали приказ о постановке женщин на воинский учет

Главнокомандующий ВСУ Залужный: речи об обязательной мобилизации женщин в армию не идет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Речи о призыве или обязательной мобилизации женщин на Украине в армию не идет — они будут уходить на сборы по желанию. Об этом в своем Facebook написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, комментируя соответствующий приказ.

«Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства», — говорится в публикации. Залужный добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.

Главнокомандующий добавил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы пройти дистанционно и онлайн максимальное число процедур. Это будет касаться и мужчин, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Как заявили в Минобороны страны, женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время их смогут призвать на военную службу или же дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе.

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Майя Гавашели
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