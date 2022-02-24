Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина эвакуировала из Донбасса более трех тысяч граждан

Мининфраструктуры Украины сообщило об эвакуации 3100 граждан из Донбасса

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина эвакуировала с подконтрольных Киеву территорий Донбасса 3100 человек. Об этом на странице в Facebook сообщило министерство инфраструктуры республики.

Отмечается, что граждан эвакуируют поездами и уже вывезли более трех тысяч человек. Планируется еще несколько рейсов из Сватово, Рубежного и Лисичанска Луганской области. В Донецкой области эвакуационные поезда отправятся из Краматорска, Мариуполя и Константиновки.

Материалы по теме:
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию. В Донбассе ожидают скорого наступления украинской армии
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию.В Донбассе ожидают скорого наступления украинской армии
18 февраля
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
00:00

Также сообщается, что один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы.

Утром 24 февраля в Луганской области объявили всеобщую эвакуацию из-за обострения ситуации с безопасностью. Автовладельцам посоветовали двигаться в сторону Днепра.

Эвакуация жителей Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР) началась 18 февраля. Первых беженцев приняла Ростовская область. В настоящее время эвакуация с территории ДНР временно приостановлена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции по демилитаризации Украины
В ЛНР сообщили о переходе двух военнослужащих ВСУ на сторону Луганска
Врач назвал признаки бессимптомного течения COVID-19
Кремль ответил на вопрос о целях операции по защите Донбасса
Начальник российской колонии предстанет перед судом за превышение полномочий
Кремль опроверг данные об «оккупации» Украины
Кремль прокомментировал возможность смены режима на Украине
Стало известно о подготовке Зеленским всеобщей мобилизации
В Кремле оценили возможность закрыть Россию «железным занавесом»
Украина сохранит консульские отношения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.