Украина эвакуировала из Донбасса более трех тысяч граждан

Украина эвакуировала с подконтрольных Киеву территорий Донбасса 3100 человек. Об этом на странице в Facebook сообщило министерство инфраструктуры республики.

Отмечается, что граждан эвакуируют поездами и уже вывезли более трех тысяч человек. Планируется еще несколько рейсов из Сватово, Рубежного и Лисичанска Луганской области. В Донецкой области эвакуационные поезда отправятся из Краматорска, Мариуполя и Константиновки.

Также сообщается, что один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы.

Утром 24 февраля в Луганской области объявили всеобщую эвакуацию из-за обострения ситуации с безопасностью. Автовладельцам посоветовали двигаться в сторону Днепра.

Эвакуация жителей Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР) началась 18 февраля. Первых беженцев приняла Ростовская область. В настоящее время эвакуация с территории ДНР временно приостановлена.