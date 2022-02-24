В Луганской области объявили всеобщую эвакуацию на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что автовладельцы должны направляться в сторону Днепра. Для тех, у кого нет возможности эвакуироваться самостоятельно, организована эвакуация с железнодорожных станций Лисичанск, Рубежное, Сватово.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».