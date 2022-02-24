Эвакуацию населения из ДНР приостановили
Эвакуацию граждан из Донецкой народной республики (ДНР) приостановили. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
Днем ранее, 23 февраля, врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в случае ухудшения оперативной обстановки в Донбассе число эвакуируемых возрастет и составит порядка 500 тысяч человек.
Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента России Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Чуприяном.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.