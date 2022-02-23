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В ДНР и ЛНР не исключили роста числа эвакуируемых

В Донбассе заявили, что в случае ухудшения обстановки число эвакуируемых составит 500 тыс

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) заявили, что в случае ухудшения оперативной обстановки в Донбассе число эвакуируемых возрастет и составит порядка 500 тысяч человек, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на селекторном совещании «Единой России» в Ростове-на-Дону. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», — сказал он. Чуприян добавил, что пока организационных проблем с размещением беженцев нет.

22 февраля врио главы МЧС доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с беженцами из ДНР и ЛНР в Ростовской области. Чуприян также рассказал, что число регионов, которые принимают беженцев из Донбасса, в скором времени увеличится. В настоящий момент, по его словам, принять жителей ДНР и ЛНР готовы 44 российских региона.

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Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Чуприяном.

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Алина Гончарова
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