В ДНР и ЛНР не исключили роста числа эвакуируемых

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) заявили, что в случае ухудшения оперативной обстановки в Донбассе число эвакуируемых возрастет и составит порядка 500 тысяч человек, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на селекторном совещании «Единой России» в Ростове-на-Дону. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», — сказал он. Чуприян добавил, что пока организационных проблем с размещением беженцев нет.

22 февраля врио главы МЧС доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с беженцами из ДНР и ЛНР в Ростовской области. Чуприян также рассказал, что число регионов, которые принимают беженцев из Донбасса, в скором времени увеличится. В настоящий момент, по его словам, принять жителей ДНР и ЛНР готовы 44 российских региона.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Чуприяном.