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Путину доложили о ситуации с беженцами из Донбасса в Ростовской области

Чуприян доложил Путину о ситуации с беженцами из ДНР и ЛНР в Ростовской области

Фото: Svetlana Lomakina / Globallookpress.com

Врио главы МЧС Александр Чуприян доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с беженцами из Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера мы докладывали о текущих делах президенту. В целом все нормально, понимание есть», — сказал врио главы МЧС.

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Он добавил, что число регионов, которые принимают беженцев из Донбасса, в скором времени увеличится. Сейчас, по его словам, принять жителей ДНР и ЛНР готовы 44 российских региона.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. По последним данным, на территорию области прибыли порядка 90 тысяч человек, часть из них уже направлена в другие регионы.

По состоянию на 22 февраля, беженцы из республик Донбасса размещены в шести регионах. Среди них Волгоградская, Пензенская, Воронежская, Курская и другие области. В части российских регионов для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Анастасия Шейкина
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