Заявление Зеленского о расторжении дипотношений с Россией сочли паническим

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о расторжении дипотношений с Россией является паническим и пропагандистским, считает политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице офиса главы государства в Facebook.

«Это паническое заявление, не имеющее никакого отношения к реальности. Просто пропагандистский флер. Какие дипломатические отношения, если все дипломаты вывезены с обеих сторон. Российская армия ликвидирует очаги сопротивления ВСУ, и именно на фоне этого звучат подобные заявления», — сказал Марков.

Зеленский, по словам политолога, никогда не являлся реальным президентом Украины, представляя собой только представителя оккупационного режима.

«Украина находится под оккупацией США. И Зеленский не имеет права говорить от имени украинского народа», — подчеркнул Марков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.