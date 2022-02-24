Зеленский обратился к гражданам России по-русски

Граждане России не узнают об обращении президента Украины Владимира Зеленского, так как о нем не расскажут в российских СМИ. Об этом сам Зеленский заявил в ходе прямой трансляции в Facebook, обратившись к россиянам по-русски.

«Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не покажут на телеканалах. В соцсетях много чего заблокировано. (...) Заблокировать историю невозможно», — рассказал Зеленский. Президент уточнил, что обращается и к гражданам Украины, которые считают себя русскими людьми.

Это уже четвертое видеообращение Зеленского. Ранее он опубликовал несколько заявлений в социальных сетях по поводу начавшейся операции российской армии по защите жителей Донбасса и демилитаризации Украины. Военные силы России действуют по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина.

