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Зеленский обратился к гражданам России по-русски

Президент Украины Зеленский заявил по-русски, что о его речи не расскажут в российских СМИ

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Граждане России не узнают об обращении президента Украины Владимира Зеленского, так как о нем не расскажут в российских СМИ. Об этом сам Зеленский заявил в ходе прямой трансляции в Facebook, обратившись к россиянам по-русски.

«Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не покажут на телеканалах. В соцсетях много чего заблокировано. (...) Заблокировать историю невозможно», — рассказал Зеленский. Президент уточнил, что обращается и к гражданам Украины, которые считают себя русскими людьми.

Это уже четвертое видеообращение Зеленского. Ранее он опубликовал несколько заявлений в социальных сетях по поводу начавшейся операции российской армии по защите жителей Донбасса и демилитаризации Украины. Военные силы России действуют по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Дмитрий Настасьев
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