Посольство России на Украине спустило флаги

Государственный флаг России был спущен со здания российского посольства в Киеве, сообщает «Интерфакс».

О том, что во всех дипломатических представительствах России на Украине идет эвакуация персонала, стало известно ранее 23 февраля.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину. МИД России объяснил это желанием защитить жизни сотрудников диппредставительств, так как с 2014 года посольство в Киеве, генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове подвергались неоднократным нападениям.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ на это МИД Украины отозвал из Москвы временного поверенного и направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.