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Посольство России на Украине спустило флаги

Государственный флаг России спущен со здания посольства в Киеве

Фото: РИА Новости

Государственный флаг России был спущен со здания российского посольства в Киеве, сообщает «Интерфакс».

О том, что во всех дипломатических представительствах России на Украине идет эвакуация персонала, стало известно ранее 23 февраля.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину. МИД России объяснил это желанием защитить жизни сотрудников диппредставительств, так как с 2014 года посольство в Киеве, генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове подвергались неоднократным нападениям.

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Алина Гончарова
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