Российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что его дипломаты в ближайшее время покинут Украину.

МИД заявил, что с 2014 года посольство России в Киеве, генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове подвергались неоднократным нападениям. Российским дипломатам угрожали, их машины сжигали, но власти Украины не реагировали на происходящее.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — объявил МИД.

Москва утверждает, что в 2014 году к власти на Украине пришли радикальные силы, и в стране воцарился правовой беспредел.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После этого МИД Украины отозвал из Москвы временного поверенного и направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.