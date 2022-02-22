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Глава МИД Украины выступил за разрыв дипломатических отношений с Россией

Глава МИД Украины Кулеба назвал разрыв дипотношений с Россией продуманным решением

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за разрыв дипломатических отношений с Россией. Трансляция его пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Украина 24».

«Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я считаю, я всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда такое решение не было принято», — сказал Кулеба.

Он назвал разрыв отношений с Москвой своевременым, продуманным и отвечающим интересам Украины решением. Глава МИД заверил, что в Киеве проанализировали все возможные последствия такого шага.

При словам главы МИД, сначала решение должен принять президент, однако временный поверенный в делах Украины уже отозван из России, что является четким политическим сигналом. Кулеба добавил, что отношения между Украиной и Россией «опустились ниже дна».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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София Сарджвеладзе
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