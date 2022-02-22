Украина отозвала временного поверенного из России

Киев отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины в связи с признанием Россией республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

«Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций», — сказано в заявлении МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от МИД запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией, и будет работать над этим вопросом.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.