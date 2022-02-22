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Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией

Президент Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, соответствующий запрос поступил от Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее украинский лидер заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создает юридические основания для дальнейшей агрессии против Украины со стороны Москвы.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Варвара Кошечкина
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