Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, соответствующий запрос поступил от Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее украинский лидер заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создает юридические основания для дальнейшей агрессии против Украины со стороны Москвы.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

