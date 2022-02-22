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Зеленский назвал последствия признания ДНР и ЛНР для Украины

Зеленский заявил, что признание ДНР и ЛНР создает основания для агрессии против Украины

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создает юридические основания для дальнейшей агрессии против Украины со стороны Москвы. Такие последствия назвал украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС во вторник, 22 февраля.

«Считаем, что этим решением РФ создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина», — заявил Зеленский.

По его словам, подобные действия Москвы нарушают «все возможные международные обязательства», а также резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

После этого постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности организации обратился к России с требованием отменить данное решение и вернуться к переговорам. С аналогичным призывом к Москве выступила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Варвара Кошечкина
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