Украина обратилась к России после признания ДНР и ЛНР

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины, обратился к России с требованием отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и вернуться к переговорам. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале ООН.

«Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины», — заявил также Кислица.

В свою очередь на том же заседании постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов и не делать ситуацию вокруг Украины хуже. По его словам, обстрелы ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия.

С призывом срочно созвать заседание Совбеза ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.