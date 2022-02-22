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Небензя призвал Запад и Украину «не делать хуже»

Постпред России при ООН Небензя призвал Запад не делать ситуацию вокруг Украины хуже
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов и не делать ситуацию вокруг Украины хуже. Он заявил об этом во время экстренного заседания Совбеза, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

По словам постпреда, обстрелы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия.

«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия», — уточнил Небензя.

С призывом срочно созвать заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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