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Украина призвала созвать заседание Совбеза ООН из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Кулеба заявил, что Украина призвала к заседанию Совбеза ООН из-за признания РФ ДНР и ЛНР
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина призывает созвать заседание Совбеза ООН из-за признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По его словам, обращение уже передано в СБ.

«Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с <...> действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез», — написал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) на фоне признания их Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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