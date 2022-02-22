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ОБСЕ призвала Россию отменить признание ДНР и ЛНР

Председатель ОБСЕ Рау осудил признание Россией ДНР и ЛНР и потребовал отменить решение

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию немедленно отменить признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.

Решение Москвы осудили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, а также председатель и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и Роберто Монтелла.

«Как и все государства — участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение», — говорится в тексте.

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Ранее постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что признание ДНР и ЛНР Россией будет равносильно отказу от Минских соглашений и нарушению суверенитета Украины. Дипломат счел, что соответствующее решение Москвы приведет к нарушению международного порядка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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