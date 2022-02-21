В США сочли признание ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией будет равносильно отказу от Минских соглашений и нарушению суверенитета Украины. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

Дипломат счел, что соответствующее решение Москвы приведет к нарушению международного порядка. «Это было бы полным отказом не только от Минских соглашений, но и от суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в ходе заседания Совета безопасности России все его члены поддержали признание независимости ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин пообещал принять окончательное решение по этому вопросу 21 февраля. Позже сообщалось, что глава государства обратится к россиянам.