Владимир Кличко защитит Киев с оружием в руках

Боксер Владимир Кличко собрался вступить в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщил его брат, мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», — написал градоначальник. Он лично приехал в центр рекрутинга резервистов и проверил, как идет работа по подготовке подразделений ополчения.

Добровольцы территориальной обороны намерены защитить Киев и другие регионы Украины с оружием в руках. Бригады формируются в каждой области республики из-за угрозы «вторжения» армии России. Такую тактику одобрил министр обороны Украины Алексей Резников, назвавший ее заменой военной мобилизации.

Владимир Кличко родился в 1976 году в семье военнослужащего в Семипалатинске, Казахская ССР. Как и брат, он с подросткового возраста занимался боксом — сначала любительским, затем профессиональным. Владимир — обладатель титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии нескольких боксерских организаций. Карьеру он завершил в 2017 году, а в 2021-м его включили в Международный зал боксерской славы.

Ранее Кличко-младшего включили в десятку самых богатых боксеров в истории. В течение карьеры Владимир заработал почти 70 миллионов евро.