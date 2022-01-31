Министр обороны Украины заявил о ненужности мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что потребности в мобилизации из-за угрозы вторжения России пока нет. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

Глава Минобороны считает, что объявлять на Украине мобилизацию в настоящий момент не нужно, а если объявить ее тренировочный вариант, население начнет паниковать. «Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет. Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием сил территориальной обороны», — сказал Резников.

Для этих сил, по словам министра, будут организованы полевые учения, длительностью в несколько дней.

При этом Резников подчеркнул, что Украина уже сейчас готова себя защитить, однако угрозы, которая заставила бы страну перейти на «рельсы военного времени», пока нет.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о том, что России планирует вторгнуться на Украину. В Москве наличие каких-либо агрессивных планов в отношении республики отрицают, подчеркивая, что даже мысль о войне со страной-соседкой считают неприемлемой.