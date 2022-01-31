Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Министр обороны Украины заявил о ненужности мобилизации

Глава Минобороны Украины Резников: потребности в мобилизации пока нет

Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что потребности в мобилизации из-за угрозы вторжения России пока нет. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

Глава Минобороны считает, что объявлять на Украине мобилизацию в настоящий момент не нужно, а если объявить ее тренировочный вариант, население начнет паниковать. «Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет. Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием сил территориальной обороны», — сказал Резников.

Для этих сил, по словам министра, будут организованы полевые учения, длительностью в несколько дней.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
00:00

При этом Резников подчеркнул, что Украина уже сейчас готова себя защитить, однако угрозы, которая заставила бы страну перейти на «рельсы военного времени», пока нет.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о том, что России планирует вторгнуться на Украину. В Москве наличие каких-либо агрессивных планов в отношении республики отрицают, подчеркивая, что даже мысль о войне со страной-соседкой считают неприемлемой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Украинская модель встала в планку на ванну и оказалась объектом шуток в сети
Кремль оценил возможность двухсторонних встреч Путина в Пекине
Для iPhone появились секретные приложения
Главного тренера «Реала» попросили пройти курсы переподготовки
Врач объяснил спасение московской школьницы после падения с 22-го этажа
Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряженности на Украине
Фотографа ФБК заключили под стражу по делу о публичных призывах к терроризму
Врач назвал необходимые перед вакцинацией подростков от COVID-19 обследования
Названы место и дата прощания с Виктором Мережко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter