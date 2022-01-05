Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Джон Пирс
ATP Cup
ЦСКА
92:65
Завершен
Автодор
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Парма
77:67
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Куньлунь Ред Стар
1:5
Завершен
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Ланс
2:2
(4 : 3)
Завершен
Лилль
Кубок Франции|1/16 финала
Понферрадина
1:1
(1 : 3)
Завершен
Эспаньол
Кубок Испании|1/16 финала
Спорт

Названы богатейшие боксеры в истории

Мэйуэзера назвали самым богатым боксером, его состояние оценили в 479 миллионов евро

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По подсчетам издания, состояние бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях составляет 479 миллионов евро. На втором месте расположился бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Состояние американца оценили почти в 266 миллионов.

Тройку богатейших боксеров в истории замкнул экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Представитель Филиппин заработал 195 миллионов евро.

Десятку самых богатых боксеров мира замкнул украинец Владимир Кличко. Украинский тяжеловес заработал почти 70 миллионов евро.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими
Названо число пострадавших в протестах в Алма-Ате
Россия отреагировала на протесты в Казахстане
Протестующие в Алма-Ате захватили военную спецтехнику
Известный священник причислил гадания служению сатане и пригрозил расплатой
Бородина показала фигуру в бикини и взволновала поклонников
Названы богатейшие боксеры в истории
Протестующие опять вышли на улицы Алма-Аты
МИД назвал представителей России на переговорах с НАТО
Синоптики спрогнозировали в Москве похолодание с резкими скачками давления
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter