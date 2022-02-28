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Украинцы прибыли на переговоры на польском транспорте

Украинская делегация прилетела на место переговоров на польских вертолетах

Кадр: телеграм-канал «РИА Новости»

Украинская делегация прибыла на место переговоров с Россией на вертолетах. Об этом передает РИА Новости.

Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут на украинско-белорусской границе, в районе пропускного пункта Александровка. Украинцы вылетели на пограничный участок утром 28 февраля. Сообщалось, что они летят на польских вертолетах.

Российская делегация уже находится на месте переговоров. Начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. В течения дня лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией, однако уже 25 февраля заявил, что Киев готов к переговорам. Москва согласилась на встречу, несмотря на ранее озвученные главой МИД Сергеем Лавровым условия о том, что переговоры возможны только после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратят сопротивление.

ВСУ тем временем обстреляли территории Донбасса, передают представители Донецкой народной республики из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Несколько мин выпустили по городу Горловка.

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Дмитрий Настасьев
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