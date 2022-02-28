Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Горловку

Представитеи ДНР в СЦКК сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщают представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

По информации Донецка, украинские войска выпустили более десятка мин.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:08 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска украинских вооруженных сил (ВСУ) при обстреле Горловки поведили водовод и газопровод. В результате без воды остались почти 10 тысяч жителей, 23 котельных, 9 школ, 11 детских садов и больница.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил о введении военного положения на всей территории республики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза захотели видеть Украину в «европейской семье»
Дочь политика прервала отца в прямом эфире и умилила зрителей
Россиянка сняла жилье у моря в Таиланде за 20 тысяч рублей и назвала его минусы
Житель Некрасовки назвал «центры притяжения» в столичном районе
Психолог рассказал о способах справиться со стрессом из-за мировых событий
В Казахстане рассмотрят вопрос о приостановке биржевых валютных торгов
Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей
Центробанк принял решение по торгам на Мосбирже 28 февраля
Спрогнозированы сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в России
Звезда фильма «Гостья из будущего» назвала любимый район Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.