Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщают представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

По информации Донецка, украинские войска выпустили более десятка мин.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:08 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска украинских вооруженных сил (ВСУ) при обстреле Горловки поведили водовод и газопровод. В результате без воды остались почти 10 тысяч жителей, 23 котельных, 9 школ, 11 детских садов и больница.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил о введении военного положения на всей территории республики.

