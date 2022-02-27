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При обстреле Горловки поврежден водовод и газопровод

Представители ДНР заявили, что ВСУ при обстреле Горловки повредили водовод и газопровод

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Войска украинских вооруженных сил (ВСУ) при обстреле Горловки поведили водовод и газопровод. Об этом РИА Новости заявили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По уточненной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: н​​​.п. Горловка: ул. Колхозная, 119 — поврежден водовод; — ул. Григоращенко, 190 — поврежден газопровод», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил о введении военного положения на всей территории республики.

Марина Совина
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