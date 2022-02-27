Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 15 мирных жителей республики за 11 дней

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщило о гибели 15 мирных жителей. Заявление приводит ТАСС.

По данным представительства, за 11 дней эскалации со стороны Украины погибли 15 мирных жителей ДНР.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили 20 снарядов из бронированной машины пехоты (БМП) по населенному пункту Широкая Балка в Донбассе.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе операции в Донбассе
Страны G7 продолжат поставлять вооружение Украине
Еврокомиссия решила запретить вещание RT и Sputnik в ЕС
При обстреле Горловки поврежден водовод и газопровод
Албания решила закрыть воздушное пространство для самолетов России
Макрон созвал заседание совета обороны из-за Украины
В ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней
В ООН оценили идею ядерного конфликта
Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС против России
В Москве обнаружили готическую электростанцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.