В ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщило о гибели 15 мирных жителей. Заявление приводит ТАСС.

По данным представительства, за 11 дней эскалации со стороны Украины погибли 15 мирных жителей ДНР.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили 20 снарядов из бронированной машины пехоты (БМП) по населенному пункту Широкая Балка в Донбассе.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.