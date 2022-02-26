Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные выпустили 20 снарядов из БМП по Донбассу

ВСУ обстреляли Широкую Балку в Донбассе из БМП

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские военные выпустили 20 снарядов из бронированной машины пехоты (БМП) по населенному пункту Широкая Балка в Донбассе, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), пишет РИА Новости.

Как уточнили военные в ДНР, обстреливалась территория по направлению населенного пункта Широкая Балка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из БМП-2.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

О тяжелой ситуации в Донбассе рассказал ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он сообщил об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики.

Из-за этого в четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом раскрыл суть санкций США против Путина
Канада введет санкции против Путина и Лаврова
Канада поддержала отключение России от SWIFT
Власти Украины запросили срочной поддержки у МВФ
Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов
В Белом Доме оценили «состояние» отношений России и США
Украинские военные выпустили 20 снарядов из БМП по Донбассу
В России вырастет один штраф для водителей
В МИД России заявили о близости точки невозврата в отношениях с Западом
Украина согласилась на предложение России о переговорах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.