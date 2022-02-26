Украинские военные выпустили 20 снарядов из БМП по Донбассу

Украинские военные выпустили 20 снарядов из бронированной машины пехоты (БМП) по населенному пункту Широкая Балка в Донбассе, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), пишет РИА Новости.

Как уточнили военные в ДНР, обстреливалась территория по направлению населенного пункта Широкая Балка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из БМП-2.

О тяжелой ситуации в Донбассе рассказал ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он сообщил об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики.

Из-за этого в четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса.