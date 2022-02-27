Раскрыты детали переговоров Путина, Лукашенко и Зеленского о встрече в Гомеле

После беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский лидер Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков. Такие подробности телефонных разговоров трех лидеров раскрыл Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что Лукашенко попросил Путина перенести переговоры на более позднее время. Российский президент согласился. Как ожидается, встреча двух делегация пройдет в Гомельской области на границе Украины и Белоруссии. Другие детали не приводятся.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Гомеле будет ждать ответа Украины по переговорам до 15:00 по Москве. Позже стало известно, что украинская делегация выехала в сторону Гомеля.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.